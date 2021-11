GGD Brabant-Zuidoost loopt over en stopt testen zonder afspraak

De GGD Brabant-Zuidoost stopt dinsdag met het testen zonder afspraak, want het wordt anders veel te druk en te risicovol op de locaties. ‘De testvraag in de regio loopt razendsnel op. Om meer mensen sneller te kunnen testen, testen we vanaf 9 november uitsluitend op afspraak. Daarmee voorkomen we lange wachttijden’, aldus de organisatie.