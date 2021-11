Timmermans halverwege klimaattop: moet kunnen lukken

De klimaattop in Glasgow die nu halverwege is moet kunnen slagen, denkt Frans Timmermans. De klimaatman van de Europese Commissie erkent dat ‘we nog een enorme berg werk te verzetten hebben’, maar ziet ‘redenen om vrolijk te zijn’.

‘Ik denk dat het allemaal deze week voor elkaar kan komen’, zei Timmermans aan het begin van de tweede week van de COP26. ‘Als we er allemaal onze zinnen op zetten en we allemaal uitkijken naar het vinden van een compromis.’

Timmermans bespeurt dat ‘het besef van urgentie is toegenomen’. Het is hoog tijd dat er nu overeenstemming komt over de uitwerking van de regels voor het halen van de klimaatdoelen van Parijs, beklemtoont hij. ‘Zodat we aan het eind van de week kunnen concluderen: we zijn nog altijd op weg’ om de opwarming van de aarde te beperken tot ‘ruim minder dan 2 graden, en om een kans te maken op 1,5 graad’.