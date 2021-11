Knapen: onacceptabel dat Rusland Nederlandse journalist uitzette

Nederland heeft Rusland laten weten de uitzetting van Volkskrant-journalist Tom Vennink "volstrekt onacceptabel" te vinden. Dat schrijft demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen in een brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt de uitzetting "een onverwachte tegenslag voor alle betrokkenen, in de eerste plaats de heer Vennink".

Vorige week zei hij al dat het ministerie op diverse manieren met Moskou contact heeft gehad over de zaak. Rusland is gevraagd de uitzetting te herzien, schrijft hij in de brief. Knapen wil dat de Volkskrant in Moskou kan blijven werken. "Het is tegelijkertijd belangrijk om hierbij realistisch te zijn", benadrukt hij ook. "De autoriteiten van de Russische federatie gaan over de toegang tot hun land."

De redenen van Rusland om Vennink het land uit te zetten noemt hij "onbevredigend". Het zou gaan om administratieve veroordelingen uit 2019 en 2020, maar daarover zei hoofdredacteur van de krant Pieter Klok vorige week dat "in voorgaande jaren dergelijke administratie-overtredingen nooit een belemmering waren om de verblijfsvergunning te verlengen".

Knapen uit in de brief zijn zorgen over het werk van onafhankelijke media en journalisten in Rusland, dat volgens hem steeds verder wordt ingeperkt. Hij zegt dat persvrijheid en de veiligheid van journalisten hoge prioriteit hebben in Nederland. "Die lijn zullen wij consequent blijven uitdragen."