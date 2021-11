Tesla in het rood op licht hoger Wall Street

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla was maandag bij de opening van de beurzen in New York een duidelijke verliezer. Beleggers zetten het aandeel aanzienlijk lager vanwege een poll op Twitter van topman Elon Musk over de vraag of hij aandelen in de autoproducent moet verkopen. De miljardair zorgde in het verleden vaker voor ophef met zijn tweets.

Het Amerikaanse concern leverde in de eerste handelsminuten circa 5 procent in. Van de ruim 3,5 miljoen stemmen heeft een meerderheid van bijna 58 procent ja gezegd op de vraag van Musk of hij 10 procent van zijn aandelen in Tesla moet verkopen. Musk maakte de poll zaterdag aan, nadat de Democraten met een voorstel waren gekomen om onder meer aandelen van miljardairs zwaarder te belasten. Hij verklaarde de uitkomst van de peiling te zullen respecteren.

Over de gehele linie is Wall Street met kleine winsten begonnen aan de nieuwe handelsweek. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,4 procent op 36.468 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4708 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 16.010 punten.

Goedkeuring infrastructuurplan Biden

De stemming onder beleggers wordt gesteund door de goedkeuring van het Amerikaanse Congres voor het infrastructuurplan van Joe Biden, waarmee de president de economie wil versterken. Het pakket ter waarde van 1 biljoen dollar is onder meer bedoeld voor wegen, spoorlijnen, bruggen en betere internetverbindingen. Bedrijven die kunnen profiteren van die investeringen hadden de wind mee. Zo wonnen machinebouwers Deere en Caterpillar tot meer dan 3 procent en de staalproducenten Nucor en U.S. Steel gingen tot ruim 8 procent vooruit.

Concertorganisator Live Nation verloor op zijn beurt bijna 5 procent. Live Nation was een van de organisatoren van muziekfestival Astroworld van rapper Travis Scott in Houston. Bij het optreden van Scott op vrijdag kwamen acht mensen om in het gedrang dat was ontstaan, met ook veel gewonden. Er zijn nu rechtszaken aangespannen, waarbij onder meer Live Nation aansprakelijk wordt gesteld.

Regeneron Pharmaceuticals werd verder bijna 1 procent hoger gezet. Het farmaciebedrijf zegt dat zijn behandeling tegen Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, voor lange tijd bescherming kan bieden bij mensen. Cosmeticaverkoper Coty kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten en vooruitzichten en werd beloond met een koerswinst van dik 12 procent.