Prinses Amalia neemt op 8 december zitting in Raad van State

Prinses Amalia wordt op woensdagmiddag 8 december binnengeleid in de Raad van State door haar vader, koning Willem-Alexander. Daarmee krijgt de prinses, die op 7 december 18 jaar wordt, zitting in de Raad.

Ook Amalia’s moeder, koningin Máxima, is aanwezig in de Balzaal van Paleis Kneuterdijk in Den Haag, waar de plechtigheid plaatsvindt. Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en de vicepresident van de Raad, Thom de Graaf, houden tijdens de buitengewone vergadering een korte toespraak.

Normaliter is de bijeenkomst in de Volle Raadzaal van de Raad van State, maar die locatie is aangepast vanwege de renovatie van het Binnenhof. Ter ere van de gelegenheid plant Amalia na afloop een koningslinde in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk.

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur. Met haar plekje in de Afdeling advisering kan Amalia kennis opdoen over wetgeving en het staatsrecht en zich zo voorbereiden op haar toekomstige taak als staatshoofd. Ook koningin Máxima is lid van deze afdeling. Ze nemen deel aan vergaderingen maar hebben in de praktijk geen betrokkenheid of stemrecht.