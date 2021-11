Spreiding coronapatiënten lukt niet meer in Limburg

Het Zuyderland Ziekenhuis met vestigingen in Heerlen en Sittard kan geen nieuwe coronapatiënten meer opvangen. Deze worden noodgedwongen naar andere ziekenhuizen buiten Limburg gestuurd. In de provincie kunnen ze niet meer terecht. Limburgse ziekenhuizen in Maastricht, Weert, Roermond en Venlo hebben geen ruimte meer om patiënten van Zuyderland over te nemen. Dat blijkt uit een rondgang maandag langs de Limburgse hospitalen.

‘Het knelt echt heel erg’, zei een woordvoerder van het Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC+ maandagmiddag. ‘We kunnen niemand overnemen. We zijn bezig met het afschalen van de reguliere zorg om genoeg ruimte voor de eigen coronapatiënten te hebben.’

Het Laurentiusziekenhuis in Roermond kan nog wel eigen patiënten met corona opnemen. ‘Het is echter erg druk, dus we kunnen geen patiënten overnemen van elders’, aldus een woordvoerster van Laurentius.

Weert overvol

Het Sint Jans Gasthuis in Weert laat weten overvol te zitten. ‘Op dit moment hebben wij meer dan 150 procent van onze ‘fair share’ gevuld, zowel op de ic als in de kliniek’, zei een woordvoerster daar. Fair share is het aantal patiënten dat een ziekenhuis volgens de landelijke afspraken moet kunnen opnemen of verdelen over andere ziekenhuizen. Weert voerde vorige week tijdelijk een opnamestop in voor coronapatiënten vanwege een te grote toestroom.

Ook VieCuri in Venlo moest vorige week een tijdje tot een algehele opnamestop overgaan. Een woordvoerster van dit ziekenhuis zei dat er geen plek is voor coronapatiënten uit andere Limburgse ziekenhuizen.

Heerlen en Sittard ver boven verdeelnorm

De woordvoerder van Zuyderland zei dat de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard ver boven de verdeelnorm zitten. ‘Onze ic zit op 233 procent van de fair share, de reguliere afdeling op 163 procent’, zei hij. ‘Dit is gewoon niet meer te doen. Het is echt te veel, we kunnen het niet meer aan.’ Als gevolg hiervan komt volgens hem de reguliere zorg in de knel, waaronder ook belangrijke operaties.

Limburg heeft al een paar weken het hoogste aantal positieve tests van Nederland in vergelijking met het aantal inwoners.