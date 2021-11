Organisaties blij dat Nederland fossiele steun toch wil staken

Maatschappelijke organisaties reageren verheugd op de Nederlandse handtekening onder een verklaring over het stopzetten van overheidssteun aan fossiele brandstofprojecten in het buitenland. ‘Nederland laat daadkracht zien’, stelt voorzitter Aniek Moonen van de Jonge Klimaatbeweging tevreden. ‘Kolen, olie en gas hebben geen plek in een leefbare toekomst.’

‘Eindelijk’, zegt Niels Hazekamp van Both Ends, die al jaren onderzoek doet naar het onderwerp. ‘Een wereld zonder fossiele energie is de enige weg. Door nu de aandacht te verleggen van steun aan fossiel naar duurzaam, helpen we de energietransitie en maken we de stap naar hernieuwbare energie wereldwijd.’

Ook Milieudefensie noemt de ondertekening van de verklaring op de klimaattop in Glasgow goed nieuws. ‘Mooi dat Nederland nu uiteindelijk toch gehoor heeft gegeven aan deze internationale roep om actie’, aldus de organisatie. Beleidsadviseur Isabelle Geuskens hoopt wel dat de fossiele steun eind volgend jaar daadwerkelijk stopt en dat niet ‘allerlei uitzonderingsclausules voor ontwikkelingslanden’ worden ingebouwd. In de verklaring wordt wel ruimte gelaten voor ‘beperkte uitzonderingen’.

Doorpakken

Dewi Zloch van Greenpeace hoopt dat Nederland ‘nu doorpakt’ en er samen met andere landen voor zorgt dat het stoppen van dit soort overheidssteun ook in de eindverklaring van de top komt te staan. ‘De volgende twee klimaattoppen zijn in Egypte en in de Verenigd Arabische Emiraten, en het is zeer onwaarschijnlijk dat deze klimaattoppen de fossiele industrie eindelijk gaan aanwijzen als de grote schuldigen van de klimaatcrisis’, stelt zij.

Oil Change International noemt het ‘geweldig nieuws’ dat Nederland behoort tot de vooralsnog selecte groep landen die de verklaring steunen. Nu kan Nederland ‘vol inzetten op hernieuwbare energie’, aldus campagnemanager Laurie van der Burg. ‘Dat is wat we nodig hebben voor een leefbare toekomst. Misschien is het nog wel belangrijker dat dit laat zien dat het demissionaire kabinet wél klimaatactie kan ondernemen.’