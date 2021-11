Eerste aanzet tot slotverklaring klimaattop krijgt meteen kritiek

Het Verenigd Koninkrijk heeft als voorzitter van de klimaattop in Glasgow een eerste document verspreid met ‘mogelijke elementen’ voor een gezamenlijke slotverklaring. In de puntsgewijze opsomming wordt onder meer benadrukt dat het belangrijk is om ‘1,5 graad binnen bereik te houden’.

Direct klinkt ook al kritiek. Zo merkt de milieubeweging op dat in de concepttekst geen expliciete zinnen staan over fossiele brandstoffen, toch de grote boosdoeners waar het gaat om de wereldwijde CO2-uitstoot. ‘Ongelooflijk’, reageert Dewi Zloch, die namens Greenpeace Nederland de top volgt. ‘In de kwart eeuw dat er klimaattoppen zijn, is het afbouwen van de fossiele brandstoffen nog nooit in de tekst beland. Absurd, maar waar. Dit jaar moet dat gebeuren’, vindt ze.

In het concept staat wel een algemene verwijzing naar ‘uitkomsten van de top voor wereldleiders, inclusief doorbraken Glasgow’. Daaronder zou je diverse afspraken over fossiele brandstoffen kunnen scharen waar een deel van de landen zich op de top aan committeerde.

Zo spraken 77 landen, waaronder Nederland, af dat ze het gebruik van steenkool op termijn gaan stoppen. Nederland doet dat voor 2030, armere landen nemen tot 2040 de tijd. Landen als China, India en Australië staan echter niet op de lijst. Een andere verklaring waar veel over te doen was, over het staken van overheidssteun voor bedrijven die fossiele brandstofprojecten ontwikkelen in andere landen, is nog maar door zo’n twintig landen ondertekend. Nederland hoort daar na aanvankelijke weigering sinds maandag ook bij.

Zloch noemt de draai die het kabinet maakte ‘een onvermijdelijke stap’. Ze hoopt dat Nederland er nu samen met andere landen voor gaat zorgen dat ook dit punt in de eindverklaring komt te staan.