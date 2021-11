Rechtbank kijkt in december opnieuw naar planning MH17-rechtszaak

De voorzitter van de rechtbank zei maandag bij de hervatting van het proces dat tijdens het volgende blok van zittingen - volgende maand - duidelijk moet zijn of het gaat lukken de getuige te horen. Mogelijk kan het requisitoir van het Openbaar Ministerie - wat uitmondt in de strafeis tegen de vier verdachten - in december plaatsvinden. Als dat niet lukt, wordt het waarschijnlijk februari volgend jaar.

In de aanvankelijke planning stond het requisitoir volgende week gepland. Daar waren drie zittingsdagen voor uitgetrokken. Een uitspraak in het monsterproces wordt niet eerder dan de tweede helft van volgend jaar verwacht.

Commandant Moetsjkajev

In april van dit jaar is een rechtshulpverzoek aan Rusland gestuurd met het verzoek Sergej Moetsjkajev, commandant van de 53e luchtafweerbrigade, te horen. Deze Russische eenheid is volgens het internationale onderzoeksteam verantwoordelijk voor het leveren van de Buk-raket die MH17 op 17 juli 2014 zou hebben neergehaald boven Oost-Oekraïne. De rechtbank wil dat er een nieuwe poging wordt gedaan om Moetsjkajev te horen, met als deadline februari volgend jaar.

Bij de ramp met het toestel van Malaysia Airlines kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Er worden vier mannen verdacht van betrokkenheid bij de ramp: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen.