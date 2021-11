Leiders communistische partij China bijeen over extra termijn Xi

Leiders van de Chinese communistische partij zijn bijeengekomen om ‘een historische resolutie’ aan te nemen om president Xi Jinping langer aan de macht te houden. Ze praten vier dagen lang in hun centrale comité over de resolutie waarmee de 68-jarige Xi, die in 2013 president werd, aan een derde ambtstermijn geholpen kan worden.

De partij heeft dit jaar zijn honderdste verjaardag gevierd en het centrale comité heeft slechts twee keer zo’n resolutie aangenomen, in 1945 en in 1981. De staatsmedia loven Xi ondertussen als ‘een man van vastberadenheid en actie, die met diepe gedachten en gevoelens’ te werk gaat. ‘Hij durft te hervormen en ziet vooruit, terwijl hij onvermoeibaar hard werkt.’ Het partijcongres moet in oktober volgend jaar het besluit voor een derde ambtstermijn nemen. Xi wordt dan de eerste president die een derde termijn krijgt sinds het einde van het schrikbewind van dictator Mao Zedong (1893-1976) die van 1949 tot 1976 over de door hem gestichte volksrepubliek heerste.