PostNL denkt drukte feestdagen goed aan te kunnen

PostNL denkt de drukte rond de feestdagen goed aan te kunnen. Het bedrijf verwacht de komende tijd dagelijks het dubbele van het normale aantal pakketten te zullen bezorgen, dus twee miljoen in plaats van een miljoen, en is al sinds de zomer bezig met de logistiek om de bezorging van pakketjes in goede banen te leiden. Zo zijn er meer mensen aan het werk gezet en zal er extra en langer worden doorgewerkt. Ook is de capaciteit uitgebreid. Zo is in Nieuwegein een nieuw gerobotiseerd sorteercentrum in gebruik genomen.