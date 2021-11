Duitsland meldt nieuwe piek coronacijfers

Duitsland heeft in een week ruim 201 coronabesmettingen gemeld per 100.000 inwoners. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

Het vorige record was gevestigd op het hoogtepunt van de tweede coronagolf in Duitsland, op 22 december vorig jaar. Toen waren in een week 197.6 coronagevallen gemeld per 100.000 inwoners. Sindsdien is een groot deel van de Duitse bevolking ingeënt tegen het coronavirus. Die gevaccineerde mensen zijn beter beschermd tegen een ernstig ziekteverloop als ze het virus toch oplopen.

Toch nemen de autoriteiten op sommige plaatsen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen. In deelstaat Saksen, waar het aantal besmettingen ver boven het landelijk gemiddelde ligt, krijgen ongevaccineerden te maken met strenge regels.

Ongevaccineerden mogen in Saksen vanaf maandag bijvoorbeeld niet naar overdekte evenementen of binnen dineren. Daarvoor moeten mensen kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd of hersteld van het virus. Een negatieve uitslag van een coronatest volstaat niet meer. Er wordt nog wel een uitzondering gemaakt voor kinderen en mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten.