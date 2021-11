Jurk van laatste optreden Amy Winehouse levert ruim twee ton op

De jurk die de Britse zangeres Amy Winehouse droeg tijdens haar laatste optreden is op een veiling in Beverly Hills verkocht voor 243.200 dollar (ruim 210.000 euro). Vooraf had veilinghuis Julien's de opbrengst van de jurk ingeschat op 15.000 tot 20.000 dollar.

De zangeres droeg de jurk tijdens een festival in Belgrado. Daar leek zij zodanig dronken of onder de invloed van drugs dat zij haar hits nauwelijks nog ten gehore kon brengen. Het publiek jouwde haar uit, maar dat leek langs haar heen leek te gaan. Een maand later, op 23 juli 2011, werd de 27-jarige Winehouse dood aangetroffen in haar huis in Londen. Ze was gestorven aan een alcoholvergiftiging.

Ook een hartvorming Moschino-tasje van de zangeres ging op de online veiling voor vele malen de verwachte prijs van de hand. De handtas werd na 25 biedingen verkocht voor 204.800 dollar (177.000 euro). Nog zeker tien jurkjes, een jumpsuit en een paar Louboutin-schoenen gingen voor minimaal tien keer de aangegeven prijs over de toonbank. Van de honderden veilingstukken leverden slechts een handvol, zoals een fitnessapparaat en een stapeltje boeken van de zangeres, iets minder op dan verwacht.

Veel van de dit weekend geveilde stukken gaan eerst nog naar The Design Museum in Londen voor een expositie, die vanaf later deze maand tot april 2022 te bezoeken is. Daarna worden de items verzonden naar hun nieuwe eigenaren. De opbrengst van de veiling gaat naar The Amy Winehouse Foundation, een organisatie die door Amy's ouders Mitch en Janis Winehouse werd opgezet en die jonge mensen met een verslaving helpt.