Ted Cruz beschuldigt gevaccineerde Pino van 'overheidspropaganda'

De Amerikaanse senator Ted Cruz heeft Big Bird, de Amerikaanse versie van Pino uit Sesamstraat, beschuldigd van "overheidspropaganda... voor 5-jarigen". Hij deed dat nadat de populaire vogel uit het kinderprogramma zaterdag op Twitter en op televisiezender CNN had aangegeven dat hij zich had laten vaccineren tegen corona.

De Amerikaanse versie van Pino schreef op Twitter dat hij zijn coronaprik had gekregen en dat zijn vleugel "een beetje pijnlijk" aanvoelde, maar dat de vaccinatie zijn lichaam "extra bescherming biedt die mij en anderen gezond houdt". Hij deed dit naar aanleiding van het advies van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC om kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar een aangepaste dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin te geven, als onderdeel van de strijd tegen corona. Ongeveer 28 miljoen Amerikaanse kinderen komen voor zo'n prik in aanmerking.

Het CDC liet in oktober weten dat onder deze groep kinderen het aantal besmettingen met corona toeneemt en intussen goed is voor 10,6 procent van alle nieuwe corona-infecties in de VS. Kinderen lopen doorgaans minder risico op een ernstig ziektebeeld, maar kunnen het virus wel doorgeven aan anderen. Bovendien liet het CDC weten dat toch ook wel degelijk 66 Amerikaanse kinderen tussen de 5 en 11 jaar aan corona zijn overleden.

Toch vielen veel rechtse opiniemakers Cruz onmiddellijk bij. Zo noemde Lisa Boothe van de zender Fox News de tweet van Pino "gestoord" en omschreef zij die verder als "het hersenspoelen van kinderen die geen risico lopen door corona". Steve Cortes van het conservatieve medium Newsmax noemde Pino's boodschap eveneens "propaganda" en "kwaadaardig".

Critici van Cruz wijzen er echter op dat het educatieve Sesamstraat veel vaker gezondheidsadvies geeft. Het Twitter-account Muppet Wiki plaatste bijvoorbeeld al snel een video van Sesamstraat uit 1972, waarin Pino kinderen ook al aanspoort zich tegen ziektes te laten vaccineren. Sesamstraat heeft zijn populaire personages eveneens al vaker ingezet om ouders aan te moedigen hun kinderen te beschermen tegen het coronavirus.