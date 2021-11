Laatste slachtofferverklaringen in omvangrijk MH17-proces

De laatste acht nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 krijgen maandag de kans om de rechtbank te vertellen wat het overlijden van hun dierbaren voor hen heeft betekend. In september waren drie weken ingeruimd voor slachtofferverklaringen, meer dan negentig nabestaanden hebben toen gesproken. Dat gebeurde fysiek in de rechtbank, via een videoverbinding of via een door hun advocaat voorgelezen verklaring.