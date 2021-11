VS heropenen landgrenzen voor gevaccineerden

De VS heropenen de landgrenzen met Canada en Mexico voor iedereen die is gevaccineerd. Er is geen dringende noodzaak meer nodig voor de reis. Voor mensen die naar de Verenigde Staten per vliegtuig reizen geldt vanaf maandag ook de verplichting gevaccineerd te zijn, behalve voor Amerikanen. Reizigers moeten voor de vlucht nog steeds een negatieve coronatestuitslag laten zien, maar alleen de test voldoet niet meer voor de vliegreis naar de VS.

In de VS gold sinds het begin van de coronapandemie in maart vorig jaar een streng inreisbeleid, waardoor een Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning in vrijwel alle gevallen de voorwaarde was om naar het land te kunnen gaan.

Vanaf januari 2022 moeten de Amerikanen ook gevaccineerd zijn om naar huis te kunnen gaan. De opening van de grenzen werd meerdere keren uitgesteld. Sinds 9 augustus was het al wel toegestaan voor gevaccineerde Amerikanen om Canada te bezoeken, ook als het een niet-essentiële reis betrof. Mexico heeft de grens nooit gesloten.