RIVM meldt iets minder positieve tests

Zaterdag meldde het gezondheidsinstituut aanvankelijk iets meer coronabesmettingen, 12.024. Het was het hoogste aantal van dit jaar. Zowel donderdag als vrijdag werden ruim 10.000 gevallen geregistreerd. Het hoge aantal van zaterdag was overigens geen record: op een drietal dagen in december 2020 waren er meer geregistreerde positieve tests op een dag.

