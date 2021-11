'Gezellige drukte' bij lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven

Het Lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven trekt veel bezoekers. De coronamaatregelen worden goed nageleefd, zei directeur Ronald Ramakers van GLOW zondagmiddag. Bij de aftrap van het festival zaterdagavond was het er volgens hem druk en gezellig. GLOW Eindhoven duurt nog tot en met zaterdag 13 november.

GLOW heeft dit jaar als thema 'Moved by Light', en staat in het teken van "feel good" beleving. "Iedereen is aan het zoeken, hoe verhoud ik me tot corona", zei Ramakers. "Iedereen denkt daar over na, en wij willen bezoekers iets moois laten beleven. We zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje."

GLOW vindt plaats op vier plekken in de stad. Op drie van deze plekken is een coronapas of polsbandje verplicht. Ze zijn namelijk aangemerkt als doorstroomlocaties. Alleen in het verlichte centrum hoeven bezoekers geen QR-code te laten zien, omdat het hier gaat om winkelgebied.

Looppaden

Vorig jaar was er geen groots evenement vanwege corona. Twee jaar geleden kwamen 770.000 bezoekers op GLOW af. Hoeveel dat er nu worden, is wat moeilijker te zeggen, aldus Ramakers. Voor het eerst vindt GLOW namelijk gespreid over de stad plaats om te grote drukte in verband met corona te voorkomen. Vorige jaren waren er looppaden en kon het aantal bezoekers eenvoudig geteld worden. Dat is nu lastig, omdat er geen looppaden meer zijn.

De aftrap van GLOW was zaterdagavond om 19.30 uur, maar al uren voor die tijd waren mensen op de been, om eerst ergens wat te gaan eten in een restaurantje of snackbar en vervolgens op zoek te gaan naar de lichtkunstwerken, zei Ramakers. "Ook zondag zullen de eerste mensen zo rond 15.00 uur weer komen, en later steeds meer mensen uit de regio, onder wie opvallend veel Limburgers, bleek zaterdagavond", zei Ramakers.

Het is volgens hem gezond om alle kunstwerken te bezoeken. "De afstand tussen de twee uiterste punten - De Kaai en Strijp-T - bedraagt 5000 stappen. Als je die heen en weer loopt heb je je 10.000 stappen van de zondag weer gemaakt!"