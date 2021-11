Export China sterk gegroeid in oktober

China heeft vorige maand ondanks problemen met toeleveringsketens fors meer goederen uitgevoerd. De export ging ten opzichte van oktober vorig jaar met meer dan 27 procent omhoog, tot omgerekend ongeveer 260 miljard dollar. In de eerste tien maanden van dit jaar voerde China al meer goederen uit dan in heel 2020.

De wereldhandel draait dit jaar hard door nu veel landen vrijwel volledig hersteld zijn van de economische dip door de coronapandemie. China speelt daarin een belangrijke rol met veel producenten van goederen die vooral in de Verenigde Staten en Europa gretig aftrek vinden.

Dat leverde veel problemen op, onder meer op het gebied van het transport van goederen. Dat lijkt langzaam beter te gaan, want de prijs voor het vervoer van goederen per containerschip zijn wat aan het dalen.

Import

Ook de import steeg, zij het wel iets minder hard. China voerde ruim een vijfde meer goederen in dan een jaar eerder. Zo kocht China onder andere meer kolen in om daarmee het energietekort te lijf te gaan. De import van steenkolen verdubbelde bijna ten opzichte van een jaar eerder. Ook de hoeveelheid natuurlijk gas die China importeerde steeg op jaarbasis, met 22 procent.

Als onderdeel van het terugbrengen van de CO2-uitstoot zet China in op meer inzet van gas, met name in huizen. Tegelijkertijd wilde het land het opwekken van stroom met kolen verminderen. Daarom werd er ook minder steenkool uit mijnen gehaald. Toen de stroomvraag van onder meer fabrieken juist toenam ontstonden er tekorten en zag het land de noodzaak om weer meer kolen te gaan verstoken.

Het handelsoverschot van China, de waarde van de export verminderd met de waarde van de import, kwam in oktober op een recordniveau van omgerekend ruim 73 miljard dollar uit. De sterke handelscijfers geven weer wat meer vertrouwen in de Chinese economie. De laatste tijd was er vooral tegenvallend nieuws te melden zoals een minder sterke groei, lagere consumentenuitgaven als gevolg van een daling van de vastgoedprijzen en nieuwe corona-uitbraken waardoor huishoudens voorzichtiger werden.