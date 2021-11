Opnieuw veel mensen zonder afspraak gevaccineerd tegen corona

Woensdag lag dat aantal nog hoger: die dag lieten ongeveer 13.000 mensen zich zonder afspraak inenten. Daarvoor lag de piek op 8000 mensen in één dag. Ook donderdag was sprake van een relatief groot aantal mensen dat zich zonder afspraak liet inenten. Toen ging het om ruim 9000 mensen.

Net als donderdag en woensdag maakten ook vrijdag en zaterdag meer mensen dan gemiddeld een afspraak voor een inenting tegen het virus. Vrijdag ging het om 13.962 nieuwe eerste afspraken, zaterdag om 13.148. Afgelopen weken ging het om gemiddeld zo’n 10.000 mensen op een dag.

Dinsdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat de coronapas op meer plekken verplicht zal worden. Mensen die niet zijn ingeënt of recent een corona-infectie hebben doorgemaakt moeten dan voor meer gelegenheden een test laten doen. Of de hogere aantallen mensen die zich nu melden komt door wat tijdens die persconferentie bekend is gemaakt, weet de GGD GHOR niet, zegt een woordvoerder. ‘Maar je ziet dat er na dinsdag een duidelijke stijging is.’