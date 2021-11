Een bewoner van een chalet op een vakantiepark in het Brabantse Ommel is gewond geraakt bij een woningoverval. Drie mannen drongen binnen en hebben de man enkele klappen gegeven, zegt een woordvoerder van de politie. Of er wapens zijn gebruikt, is volgens de politie onduidelijk. Evenmin is bekend wat de buit is van de overvallers.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen.