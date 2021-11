Drone met explosieven raakt huis van Iraakse premier

Het huis van premier Mustafa al-Kadhemi in Bagdad is in de nacht van zaterdag op zondag geraakt door een met explosieven geladen drone, meldt het Iraakse leger. De regeringsleider zou niet gewond zijn geraakt. Het leger spreekt van een mislukte liquidatiepoging. Volgens veiligheidsbronnen hebben wel zes beveiligers van de premier, die buiten zijn woning waren gestationeerd, verwondingen opgelopen.