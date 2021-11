Medeoprichter 'Astro' van Britse band UB40 overleden

Wilson maakte tot 2013 onderdeel uit van de band UB40 die in de jaren tachtig hits scoorde met Red Red Wine en Can't Help Falling In Love. Hij vertrok daarna om een andere groep op te richten. "We zijn er kapot van dat we moeten aankondigen dat onze geliefde Astro vandaag na een korte ziekte is gestorven", meldde zijn huidige groep, UB40 featuring Ali Campbell & Astro, op Twitter. "De wereld zal zonder hem nooit meer hetzelfde zijn."

UB40 brak door met een cover van het nummer Red Red Wine van Neil Diamond, waarvan meer dan 100 miljoen platen werden verkocht. De naam van de groep, die 1978 in Birmingham het licht zag, verwijst naar het Britse aanvraagformulier voor werkloosheidsuitkeringen.