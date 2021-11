Musk houdt poll op Twitter over verkoop van zijn Tesla-aandelen

Teslabaas Elon Musk is een poll op Twitter begonnen waarin hij zijn ruim 62 miljoen volgers vraagt of hij 10 procent van zijn Tesla-aandelen zou moeten verkopen. Inmiddels zijn er al ruim 1,5 miljoen stemmen uitgebracht en een kleine meerderheid (54 procent) heeft op ja gestemd.

De vraag van de excentrieke multimiljardair komt na een voorstel van de Democraten om de superrijken meer belasting te laten betalen en met name het bezit van aandelen zwaarder aan te pakken. ‘Er wordt de laatste tijd veel ophef gemaakt over niet-gerealiseerde winsten die een middel zijn om belasting te ontwijken, dus ik stel voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen’, twitterde Musk. En voegde de peiling toe waarmee volgers op ja of nee kunnen stemmen. ‘Ik zal me houden aan de resultaten van deze poll, welke kant het ook opgaat’, aldus de fabrikant van elektrische auto’s.

Musk bezat op 30 juni ongeveer 17 procent van de uitstaande aandelen van Tesla, die momenteel ruim 208 miljard dollar waard zijn, volgens persbureau Bloomberg. Daarnaast kreeg de ondernemer als compensatie een groot pakket aan aandelenopties en converteerbare aandelen.

Rekening houdend met zijn belangen in zijn andere bedrijven, zoals neurotechnologiebedrijf Neuralink en vooral SpaceX, is Musk in theorie de rijkste man ter wereld, met een geschat vermogen van zo’n 338 miljard dollar (ruim 292 miljard euro), volgens Bloomberg.

‘Let op, ik neem nergens een contant salaris of bonus aan’, twitterde Musk. ‘Ik heb alleen aandelen, dus de enige manier waarop ik persoonlijk belasting kan betalen, is door aandelen te verkopen.’