Britse premier roept op tot meer ambitie bij klimaattop

De Britse premier Boris Johnson heeft halverwege de wereldklimaatconferentie COP26 in Glasgow opgeroepen tot meer ambitie bij de onderhandelingen. ‘De COP26 heeft nog een week om de wereld te helpen, we moeten allemaal samenwerken en naar de finish gaan’, zei de gastheer van de top.

In de eerste week van de top zijn er enkele concrete zaken aangekondigd, zoals het stoppen van ontbossing en het verminderen van de uitstoot van het schadelijke broeikasgas methaan. ‘Maar we moeten de taak om het doel van 1,5 graad levend te houden niet onderschatten’, aldus Johnson. Daarvoor zijn ‘grote compromissen en ambitieuze toezeggingen’ nodig, benadrukte de premier.

In Glasgow onderhandelen momenteel vertegenwoordigers van zo’n 200 landen over hoe de in Parijs afgesproken klimaatdoelen gerealiseerd en uitgevoerd gaan worden. Eerder afgesproken plannen van de staten zijn daarvoor bij lange na niet toereikend.

De Britse Labour-politicus Ed Miliband riep Johnson op om het roer over te nemen en de onderhandelingen vooruit te helpen. In zijn optiek zijn er nog geen grote stappen gezet om de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming te halen. Onderzoekers verwachten catastrofale gevolgen als de planeet verder opwarmt.