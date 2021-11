Bruls: we mogen niet ontevreden zijn over de eerste dag

‘Ik heb niet de indruk dat we ontevreden moeten zijn over deze eerste dag’. Dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, zaterdag in het tv-programma Nieuwsuur over de eerste dag waarop er in Nederland scherpere coronaregels van kracht waren. ‘Iedereen lijkt er door de verontrustende cijfers van doordrongen dat dit moet. Het is dit doen, of anders nog ernstigere maatregelen nemen.’