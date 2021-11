Uitbraak corona in Justitieel Complex Zaanstad

In het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) zijn 37 gedetineerden positief getest op corona. Van een zestal afdelingen moeten de bewoners uit voorzorg op de eigen afdeling blijven. Ze mogen voorlopig geen bezoek ontvangen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichtgeving van de regionale omroep NH Nieuws. Hoe het virus de gevangenis is binnengekomen, is niet bekend.

Van een afdeling moeten de gedetineerden dit hele weekend in hun cel blijven. Zij mogen wel luchten, zoals gebruikelijk. ‘Het in quarantaine plaatsen van gedetineerden is een ingrijpende maatregel, maar ook noodzakelijk om verdere verspreiding van het virus te voorkomen’, aldus de woordvoerder. ‘Het gros van de gedetineerden heeft begrip voor de situatie. Over het algemeen is de sfeer rustig.’ Volgens hem is er in de inrichting in Zaanstad geen opnamestop ingesteld.