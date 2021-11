Klimaatbetogers joelen Kamerlid D66 uit, juichen voor GL en PvdD

Raoul Boucke, Tweede Kamerlid namens D66, werd met veel lawaai en gejoel onthaald door de duizenden actievoerders tijdens de klimaatmars zaterdagmiddag in het Westerpark in Amsterdam. Applaus was er juist voor de fractievoorzitters van PvdA, GroenLinks, PvdD, SP en Volt.

Boucke werd gevraagd of D66 bereid is uit de formatie te stappen, als VVD, CDA en de ChristenUnie zich niet genoeg inzetten voor het klimaat. Toen hij daarop wilde antwoorden, maakten actievoerders minutenlang zoveel lawaai dat hij niet te verstaan was. ‘We doen het goed of we doen het niet. Dat is wat Sigrid Kaag steeds gezegd heeft. Als er geen ambitieus klimaatbeleid komt, dan doen we niet mee’, aldus Boucke.

PvdA-leider Lilianne Ploumen zei dat de grote vervuilende bedrijven eindelijk een grote bijdrage moeten gaan leveren. ‘En we moeten ervoor zorgen dat mensen die in tochtige huurwoningen zitten met eigenaren die het geen moer kan schelen, dat die huurverlaging krijgen en dat de rekening niet bij hen terechtkomt.’ Met een oproep voor ‘meer bomen, minder plastic’ sloot ze haar betoog af.

Systeemcrisis

Ook volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen moeten de grootste vervuilers gaan betalen. Ze noemde de klimaatcrisis een systeemcrisis. ‘Ik hoor Rutte actie, actie, actie zeggen’, zo verwees ze naar de toespraak van de demissionair premier tijdens de klimaattop in Glasgow. ‘Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het enige wat ik hoor is: gelul, gelul en gelul.’ GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat Nederland stopt met fossiele subsidies. ‘Wat nodig is, zijn meer van dit soort demonstraties. Want ze luisteren niet’, riep hij in de microfoon.

Volt-voorman Laurens Dassen pleitte onder meer voor een beter internationaal treinnetwerk en het afschaffen van subsidie voor fossiele brandstoffen. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zei dat ze hoopt dat het kabinet het advies overneemt dat de Raad van State recent gaf. De RvS riep het kabinet op met spoed extra maatregelen te treffen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De PvdD stuurde daarop een ‘nieuwe klimaatwet’ naar de RvS. ‘Als Rutte een vent is neemt hij hem over’, aldus Ouwehand in het Westerpark.

Vaker demonstreren

De BIJ1-fractievoorzitter in Amsterdam, Jazie Veldhuyzen, kon op luid gejuich rekenen toen hij de klimaatbetogers opriep vaker te demonstreren en bijvoorbeeld straten te blokkeren. ‘Juist omdat de politiek onderdeel is van het probleem, in plaats van de oplossing, is escalatie de juiste weg. Voer directe acties uit, ga bezetten, ga blokkeren.

Er waren geen sprekers van andere politieke partijen, zoals VVD, CDA en ChristenUnie.