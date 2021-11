Lousewies van der Laan voorzitter Consumentenbond

Van der Laan was Europarlementariër voor D66 en fractievoorzitter van die partij in de Tweede Kamer. Ze is directeur van Transparency International Nederland, de Nederlandse afdeling van de wereldwijde anticorruptie-organisatie. De Consumentenbond noemt haar ‘een ervaren manager, toezichthouder en bestuurder op internationaal en Europees niveau’.

Voor vertrekkend voorzitter Pieter Broertjes heeft de Consumentenbond een bijzonder cadeau. Alle minima in Hilversum krijgen een gratis jaarlidmaatschap van de Consumentenbond. ‘Onze achterban bestaat over het algemeen niet uit minima, terwijl we die groep veel te bieden hebben in de vorm van vergelijkers, collectieven en tests. Dat helpt immers bij geld besparen. Met dit cadeau brengen we twee grote liefdes van Broertjes, de Consumentenbond en Hilversum, bij elkaar’, aldus Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.