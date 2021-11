Politie sluit brug in Glasgow na blokkade door betogers

De Schotse politie heeft zaterdagmiddag ingegrepen tijdens de protestmars van klimaatactivisten in Glasgow. Volgens de lokale media blokkeerden demonstranten de King George V-brug door zich aan elkaar vast te ketenen. Enkelen zouden zijn aangehouden. De politie heeft de brug, een belangrijke verbindingsroute in de stad waar de actievoerders zelf niet overheen hoefden, afgesloten voor zowel voetgangers als voertuigen gedurende de betoging.

Die begon eerder op de middag in Kelvingrove Park in het westen van de stad via het centrum naar Glasgow Green. Onderweg sloten andere groepen zich aan om wereldwijd een doelmatiger en rechtvaardiger klimaatbeleid te eisen van de afgevaardigden van bijna 200 landen bij de COP26-top.

‘Onze wereld wordt aangevallen, kom in actie en vecht terug’, was een veelgehoorde leus. ‘Ik denk dat veel politici bang zijn voor de macht van deze beweging’, zei een Noorse deelneemster aan de mars. De politie liet zaterdag weten rekening te houden met 50.000 demonstranten. Op Twitter was sprake van het dubbele aantal.

Ook elders in de wereld gingen op veel plaatsen, waaronder Amsterdam, betogers de straat om op te roepen tot meer actie tegen de klimaatverandering door onder meer de uitstoot van broeikasgassen snel en sterk terug te dringen.