Heracles en FC Twente: dit is crimineel gedrag

Na afloop van de wedstrijd in Enschede werden de vertrekkende bussen met supporters van Heracles bekogeld, waardoor een ruit sneuvelde en twee mensen in de bus lichtgewond raakten. Volgens beide clubs hebben de supporters in de bus ‘angstige momenten gekend’. Verder noemen de beide clubs het ‘kwalijk’ dat in het uitvak vernielingen zijn aangericht en vandaar uit ‘voorwerpen in de thuisvakken zijn gegooid’.

‘De incidenten die vrijdagavond plaatsvonden zijn veroorzaakt door individuen. Dat enkelingen een voetbalavond zo kunnen verpesten is in- en intriest en dat moeten we een halt toeroepen.’

Eerder op de zaterdag zei de politie onderzoek te doen naar de mensen die de bussen bekogelden. In dat verband is nog niemand aangehouden. Rond de wedstrijd zijn vier arrestaties verricht, onder meer voor belediging en mishandeling.