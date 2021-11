Amsterdamse KHN-voorzitter: horeca controleert QR-code beter

‘Onbegrijpelijk’, noemt Evers dat onderdeel van de maatregelen. Hij wijst er in dit verband op dat op tal van andere plekken waar veel mensen samenkomen geen controle hoeft plaats te vinden. De horeca wordt daardoor onevenredig hard getroffen. ‘Wij zijn nog steeds aan het overleven. Het water staat ons aan de lippen, als het er al niet overheen gaat.’

Afgelopen week maakte de gemeente Amsterdam cijfers bekend over de controle van coronatoegangsbewijzen in de hoofdstedelijke horeca van vorig weekend. Bij 288 controles door handhavers werden 49 overtredingen of onregelmatigheden vastgesteld, vooral in cafés. In zeventien gevallen werd een formele waarschuwing gegeven, twee eerder gewaarschuwde ondernemers riskeren sluiting bij een volgende overtreding.

De gemeente Amsterdam liet eerder al weten de handhaving op de coronatoegangsbewijzen op te schroeven en riep de horeca met klem op bezoekers te controleren op de QR-code. Evers dringt er ook bij het publiek op aan het probleem serieus te blijven nemen. ‘De Nederlander is er enigszins klaar mee, maar dat kan niet, het virus trekt zich daar niks van aan.’