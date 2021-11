Nieuw record aan opgepot geld bij ‘superbelegger’ Buffett

Berkshire Hathaway, het bedrijf van de zogeheten superbelegger Warren Buffett, heeft een recordhoeveelheid geld in kas. In totaal gaat het om 149,2 miljard dollar, omgerekend 129 miljard euro. Voor de 91-jarige Buffett wordt het steeds lastiger om geschikte doelen te vinden waar zijn investeringsmaatschappij geld in kan steken.