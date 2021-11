Weer minder treinen door te weinig verkeersleiders

Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag had het personeelstekort gevolgen: toen reden er bijna geen treinen van en naar Amersfoort. ProRail heeft de afgelopen tijd vaker treindiensten moeten schrappen wegens personeelstekort op de verkeersleidingsposten. Die bezettingsproblemen duren naar verwachting tot halverwege 2023, denkt spoorbeheerder ProRail. Er zitten wel mensen in de opleiding, maar die zijn nu nog niet in te zetten.

Zaterdag rijdt Connexxion geen treinen tussen Barneveld Centrum en Ede-Wageningen.