Fitnessketen Basic-Fit controleert geen ID bij scannen QR-code

Fitnessketen Basic-Fit, die ruim tweehonderd clubs in Nederland in beheer heeft, controleert geen identiteitsbewijzen bij leden die met een coronatoegangsbewijs naar de sportschool gaan. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Omroep Brabant. De afgelopen dagen benadrukte het kabinet juist dat het verplicht is om naast de QR-code ook een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs te controleren om misbruik van codes tegen te gaan.

Met ingang van dit weekend is het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs verplicht voor een bezoek aan de sportschool. Een woordvoerster van Basic-Fit legt uit dat de QR-codes van het coronatoegangsbewijs automatisch gescand worden bij de toegangspoortjes bij de sportschool. Om binnen te komen moeten leden ook hun lidmaatschapskaart scannen, waarmee hun identiteit bij de sportschool bekend zou zijn. Maar er komen geen mensen aan te pas bij het controleren van het coronatoegangsbewijs.

Bij het checken van de QR-code is het de bedoeling dat de bezoeker ook zijn identiteitsbewijs laat zien. Wie het coronatoegangsbewijs controleert, ziet om privacyredenen alleen de eerste letter van iemands voor- en achternaam en diens geboortedag- en maand. Die zijn te controleren op het identiteitsbewijs.

De zegsvrouw kon niet direct aangeven of Basic-Fit contact heeft gehad met Nederlandse autoriteiten of deze controlemethode toereikend is. De sportschoolketen controleert in Frankrijk op dezelfde manier de zogenoemde ‘pas sanitaire’, zoals het coronatoegangsbewijs daar heet. Het bedrijf benadrukt dat leden vooraf ook een tijdslot moeten reserveren met behulp van hun lidmaatschapskaart. ‘Je wil fitness toegankelijk houden voor iedereen die aan zijn of haar gezondheid wil werken. Dit systeem heeft zich sinds eind augustus ook al bewezen in Frankrijk.’