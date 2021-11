Komende nacht weer bijna geen treinen door personeelstekort

Alleen op het traject Hilversum-Amersfoort kunnen treinen rijden. Op de overige trajecten rijden bussen.

De NS adviseert reizigers om eerder op pad te gaan en zo veel mogelijk om te reizen. ‘Plan uw reis voor vertrek. Reist u komende nacht over een van bovenstaande trajecten? Let u dan goed op de omroepberichten op de stations en maak zo nodig gebruik van de Service- en Informatiezuil’, laat NS weten.

ProRail heeft in de afgelopen tijd geregeld treindiensten moeten schrappen, omdat er onvoldoende personeel voor de verkeersleidingsposten was. De spoorbeheerder heeft zestig mensen nodig om de roosters te kunnen vullen. In totaal wil ProRail 750 mensen in de verkeersleiding hebben, maar dat aantal wordt nu lang niet gehaald. Door maatregelen zitten er nu wel meer mensen in de opleiding, maar die kunnen pas vanaf de zomer van 2022 ingezet worden. ProRail denkt dat de bezettingsproblemen tot medio 2023 zullen voortduren.