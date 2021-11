Winkeliers roepen consumenten op hun koopmomenten te spreiden

De Nederlandse winkelbranche roept consumenten op hun koopmomenten zo veel mogelijk te spreiden in de komende maanden om zo grote drukte te voorkomen. Acties worden hier zo veel mogelijk op aangepast. Tal van ondernemersorganisaties zullen gasten, klanten en medewerkers vanaf zaterdag daarnaast extra gaan wijzen op het belang van het naleven van de coronaregels.

Het gaat om een campagne vanuit organisaties als INretail, RND, Vakcentrum en de Nationale Winkelraad. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bij het initiatief betrokken. Via posters, banners en ander materiaal herinneren ze iedereen eraan om bijvoorbeeld vaak en goed je handen te wassen, gepaste afstand te houden en een mondkapje te dragen op plekken waar dit vereist is.

‘Als we deze simpele regels naleven kunnen we het aantal besmettingen terugdringen en nieuwe beperkende maatregelen, die niemand ziet zitten, afwenden’, stellen de organisaties. Bovenop de basisregels hanteren veel ondernemers ook nog een reeks aanvullende maatregelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om looproutes, schermen en automaten met hygiënische gel bij de ingang.

Het wordt vanaf zaterdag weer verplicht om een mondkapje te dragen in de supermarkt en andere winkels. Het demissionaire kabinet heeft eerder deze week ook aangegeven naar de optie te kijken om in bepaalde regio’s een coronatoegangsbewijs te vragen voor toegang tot onder meer niet-essentiële winkels, zoals kleding- en meubelzaken. Dat zien winkeliers in meerderheid absoluut niet zitten en willen ze graag voorkomen.