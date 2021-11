KLM was in tweede kwartaal opnieuw grootontvanger coronasteun

Luchtvaartmaatschappij KLM was in de vijfde periode van de coronaloonsteun opnieuw de grootste ontvanger. Ook Holland Casino, Schiphol, TUI Nederland en de Efteling streken hoge voorschotten op. Andere organisaties waar relatief veel steun naartoe ging zijn onder meer groothandelsketen Sligro, evenementencentrum RAI Amsterdam en voetbalclubs Ajax en PSV.

Dit meldt uitkeringsinstantie UWV, die alle voorlopige tegemoetkomingen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit de periode april tot en met juni naar buiten heeft gebracht. Net als in de voorgaande steunperiode ontving KLM met afstand het grootste bedrag van alle aanvragers. Het ging dit keer om meer dan 183 miljoen euro. Dochter Transavia was daarnaast goed voor afgerond 16 miljoen euro en KLM Catering Services kreeg meer dan 5 miljoen euro van het UWV.

Naar Holland Casino, dat zijn deuren lange tijd gesloten moest houden, ging verder 48,5 miljoen euro aan steun en de Efteling ontving bijna 11 miljoen euro. Schiphol en TUI Nederland kregen elk meer dan 11 miljoen euro, terwijl de som geld bij Sligro op dik 10 miljoen euro uitkwam.

Voetbalclubs

Voetbalclubs hebben ook weer flink gebruikgemaakt van de NOW-regeling. Bij Ajax ging het om 3,4 miljoen euro. Daarmee ontving Ajax nog wel beduidend minder dan bijvoorbeeld de 4,7 miljoen euro die bestemd was voor de Amsterdamse RAI. PSV was met 2,4 miljoen euro de op één na grootste steunontvanger in de voetbalwereld. Naar rivaal Feyenoord ging circa 1 miljoen euro.

Na deze vijfde steunperiode volgde nog een zesde periode, die duurde tot eind september. Dat was de laatste periode waarin ondernemers massaal wegens de coronacrisis loonsteun konden aanvragen. Het UWV heeft steunaanvragers afgelopen anderhalf jaar veel voorschotten uitgekeerd en is inmiddels bezig met de definitieve berekeningen. Daarin wordt bepaald waarop bedrijven daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

Onlangs kregen ongeveer 9500 ondernemers nog een laatste kans voor het aanvragen van de definitieve berekening van de eerste periode loonsteun. Dat was aan het begin van de crisis. De ondernemers hebben tot en met 9 januari volgend jaar de tijd om alsnog in actie te komen. Als ze geen gehoor geven aan de ‘formele laatste herinnering’ , dan zet het UWV de subsidie voor de betreffende periode op nul waardoor de bedrijven hun voorschotten moeten terugbetalen.