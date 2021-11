Thunberg noemt klimaattop Glasgow een mislukking

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft vrijdag in Glasgow gesteld dat de klimaattop COP26 nu al een mislukking is. Ze zei dat COP26 is verworden tot een ‘pr-evenement’ waar leiders mooie toespraken houden en mooie toezeggingen doen.

Achter de schermen weigeren de leiders van noordelijke landen om in actie te komen, aldus Thunberg in een toespraak voor duizenden jongeren. Volgens de klimaatactiviste doen de wereldmachten niets aan de klimaatverandering. ‘Maar ze kunnen ons niet negeren’, zei Thunberg tegen de jongeren.