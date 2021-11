VN-Mensenrechtenraad roept coupplegers Soedan op terug te treden

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft de coupplegers in Soedan opgeroepen terug te treden en de macht terug te geven aan de gekozen regering. Mensenrechtenchef Michelle Bachelet noemde de situatie in Soedan ‘uiterst verontrustend’.

Generaal Abdel Fattah al-Burhan schoof vorige week de Soedanese burgerregering aan de kant en nam zelf de macht in handen. Sinds het afzetten van president Omar Bashir was Burhan al de belangrijkste leider in het land.

De 47 leden van de raad willen dat de burgerregering ‘per direct wordt hersteld’ en dat de leden van de regering die zijn opgepakt worden vrijgelaten. Onder meer premier Abdalla Hamdok zit vast.

Grote protesten

Na de staatsgreep braken in Soedan grote protesten uit. Het leger sloeg die met harde hand neer, zeker dertien mensen zijn omgekomen en driehonderd gewond geraakt. Ook in Nederland is geprotesteerd tegen de militaire junta.

Bachelet wil dat alles snel weer normaal wordt in Soedan. Momenteel worden bijna alle websites in het land geblokkeerd, behalve de nieuwssites die gecontroleerd worden door het leger.

Rusland, China en Venezuela schaarden zich niet achter de VN-oproep. Deze landen noemen het bemoeienis met interne aangelegenheden.