Extra compensatie voor mkb’ers met hoger energieverbruik

De energieprijzen rijzen de laatste tijd de pan uit, met als gevolg dat veel Nederlanders met betalingsproblemen te maken kunnen krijgen. Daarom had het kabinet maatregelen aangekondigd om de verwachte hogere kosten voor mensen te beperken. In de Tweede Kamer gingen evenwel stemmen op de regeling nog iets aan te passen, zodat een groter deel van de lastenverlichting terecht zou komen bij mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik. Aan die oproep wordt nu gehoor gegeven.

Hoeveel dit alles uiteindelijk zal schelen, zal per geval anders zijn. Maar voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik zou het nog steeds om ongeveer 400 euro op jaarbasis gaan. Voor de aanpassing heeft het kabinet 125 miljoen euro vrijgemaakt binnen het bestaande budget van het maatregelenpakket. Het kabinet laat ook weten nog met gemeenten in gesprek te zijn over de vraag of en hoe huishoudens met een laag inkomen via bestaande regelingen een extra tegemoetkoming kunnen ontvangen. Daarover moet voor het einde van het jaar meer duidelijkheid komen.