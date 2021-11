Brussel en Londen geen stap dichter bij oplossing Noord-Ierland

De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zijn geen stap dichter bij een oplossing gekomen over het douaneconflict in Noord-Ierland. Na afloop van overleg tussen vicevoorzitter Maroš Šefčovič en de Britse brexitminister David Frost zei de Eurocommissaris teleurgesteld te zijn over het gebrek aan resultaat. Hij reist volgende week naar Londen in een nieuwe poging de kloof tussen Londen en Brussel te dichten.

Volgens Šefčovič heeft de EU een grote handreiking aan de Britten gedaan met het pakket voorstellen dat de commissie vorige maand op tafel heeft gelegd. Maar na wekenlang onderhandelen op ambtelijk niveau en drie vergaderingen op het hoogste niveau met Šefčovič en Frost is er nauwelijks vooruitgang geboekt, stelt de Slowaak. Volgens een woordvoerder van de Britse regering bieden de Brusselse voorstellen geen effectieve oplossing voor de problemen bij de invoer in Noord-Ierland van goederen uit Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland).

De twee spraken ook over het conflict tussen Londen en Parijs over Franse visvergunningen in Britse wateren. Volgens Šefčovič is het handelsakkoord tussen de EU en het VK duidelijk en moeten de Franse vissers daar gewoon kunnen blijven vissen en dus een vergunning krijgen. Frost onderhandelt hier volgende week verder over met de Franse minister voor Europese Zaken Clément Beaune, nadat ze daar donderdag in Parijs niet uit kwamen.