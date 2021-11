Groei werkgelegenheid in VS sterker dan verwacht

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in oktober sterker gegroeid dan verwacht. Ook nam het aantal nieuwe banen in ‘s werelds grootste economie harder toe dan in september, aldus cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

Het aantal banen, exclusief de landbouwsector, nam vorige maand met 531.000 toe. Economen hadden in doorsnee op een aanwas van 450.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. Het cijfer van september werd duidelijk opwaarts bijgesteld naar 312.000 nieuwe banen, van een eerder gemelde 194.000. De Amerikaanse werkloosheid ging naar 4,6 procent van 4,8 procent een maand eerder.

Beleggers kijken altijd erg uit naar het maandelijkse banenrapport van de overheid, omdat de Federal Reserve de cijfers gebruikt bij het uitstippelen van zijn rentebeleid. De Amerikaanse koepel van centrale banken kondigde woensdag nog aan dat later deze maand wordt begonnen met de afbouw van zijn coronasteunmaatregelen omdat de economie sterk herstel laat zien van de coronacrisis.

Vrijetijdssector en horeca

Met name in de vrijetijdssector en horeca waren er meer banen, dankzij het dalende aantal coronabesmettingen in de VS en de vaccinaties tegen het virus. Maar ook in de industrie, dienstensector en bouw groeide de werkgelegenheid. Bij de overheid was wel een daling van de werkgelegenheid te zien.

Veel bedrijven hebben zelfs moeite voldoende personeel te vinden en bieden hogere lonen en andere lokkertjes om mensen te krijgen. Op jaarbasis stegen de gemiddelde uurlonen met 4,9 procent, de sterkste stijging sinds februari. Die hogere arbeidskosten jagen de inflatie in de VS verder aan, omdat bedrijven die kostenstijging doorberekenen in hun verkoopprijzen. De inflatie wordt ook gestuwd door de wereldwijde leveringsproblemen en hoge energieprijzen.

Desondanks is de Amerikaanse arbeidsmarkt nog niet volledig hersteld van de pandemie, want er zijn altijd nog miljoenen banen minder dan voor de uitbraak. Veel mensen die tijdens de crisis werkloos zijn geraakt zijn ook nog niet op zoek gegaan naar nieuw werk. De Amerikaanse overheid is in september gestopt met coronasteuncheques voor huishoudens.