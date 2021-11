Coronavleugels van ziekenhuizen hebben het nog drukker gekregen

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1350 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 29 mei.

Het aantal opgenomen patiënten is in de afgelopen dag met 23 gestegen. Het is de 27e keer in de afgelopen 28 dagen dat de bezetting in de ziekenhuizen toeneemt. Precies een maand geleden, op 5 oktober, lagen er 483 mensen in de ziekenhuizen. Dat betekent dat er bijna 900 patiënten bij zijn gekomen.

Verpleegafdelingen namen in de afgelopen dag 168 nieuwe patiënten op. Doordat er ook mensen zijn die de kliniek hebben verlaten, steeg het totale aantal patiënten op die zalen met 10 naar 1064.

Intensive care

Intensive cares namen 28 nieuwe patiënten op. Netto steeg het aantal opgenomen patiënten met 13 naar 286. Op 10 juni hadden de intensivisten voor het laatst zo veel mensen onder hun hoede.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld ruim 176 nieuwe opnames per dag. Dat is de hoogste gemiddelde instroom sinds 21 mei.