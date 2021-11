Kersseboom opvolger Van den Berg bij NOS Radio 1 Journaal

Kersseboom (55) zegt er zin in te hebben: "Na 21 jaar tv ga ik terug naar mijn oude liefde, de radio, en dan ook nog als presentator van het NOS Radio 1 Journaal, de uitzending waar ik nu elke dag mee wakker word. Het is als start van de dag een van de belangrijkste uitzendingen van NPO Radio 1. Ik voel me dan ook vereerd. Het betekent een grote verantwoordelijkheid, maar die neem ik graag op me."

Bij veel mensen is Kersseboom niet alleen bekend van het NOS Journaal, maar ook door haar optreden in De Slimste Mens. Ze won dat spelprogramma vorig jaar.