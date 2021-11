Pfizer: onze Covid-pil 89 procent effectief tegen opname en dood

Ook farmaceut Pfizer heeft een pil ontwikkeld die de klachten van coronapatiënten onder controle moeten houden. Dat middel, ritonavir genaamd, verkleint de kans op ziekenhuisopname of overlijden met 89 procent, zegt Pfizer na proeven met het middel.

Concurrent Merck, dat in Europa actief is onder de naam MSD, meldde eerder dat zijn Covid-pil de kans op opname of overlijden ongeveer halveert. Dat middel, molnupiravir, is goedgekeurd in Groot-Brittannië. De Europese toezichthouder, het EMA, buigt zich momenteel nog over die pil.