AEX scherpt recordstand aan in afwachting banencijfer VS

Op de Amsterdamse beurs scherpte de AEX-index vrijdag de recordstand verder aan. De aandelen van de chipbedrijven ASML en ASMI waren favoriet bij beleggers dankzij de sterke koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. De markten waren verder in afwachting van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Een flinke banengroei zou verder bewijs zijn dat de grootste economie ter wereld sterk genoeg is om op eigen benen te staan, na het besluit van de Federal Reserve om de coronasteun af te bouwen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 824,44 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1076,88 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen 0,6 procent. De DAX in Frankfurt bleef wat achter na een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in september en won 0,1 procent.

ASML en ASMI profiteerden van de sterke kwartaalcijfers van de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm en stegen 2,8 en 1,8 procent. Fintechbedrijf Adyen deed het nog beter en ging aan kop in de AEX met een winst van dik 3 procent. Staalmaker ArcelorMittal en techinvesteerder Prosus waren de grootste dalers, met verliezen tot 2,7 procent.

Intertrust

In de MidKap stond Intertrust (plus 2,2 procent) bovenaan. Ook aandeelhouder Hawk Ridge Capital eist dat het trustkantoor meer gaat doen om de waarde van het aandeel te verhogen. Eerder hadden de aandelenhouders Harbor Spring Capital en Lucerne al kritiek op de tegenvallende prestaties van het bedrijf.

Eurocommercial Properties daalde 2 procent. De eigenaar van winkelvastgoed zag het resultaat in de eerst negen maanden van het jaar dalen door verleende huurkortingen aan winkeliers vanwege de coronacrisis. Biotechnoloog Galapagos, die ook een kijkje in de boeken gaf, verloor 0,2 procent. Sif raakte 6,5 procent kwijt na teleurstellende resultaten van de windmolenfunderingsspecialist.

Olie

Het Italiaanse softwarebedrijf MotorK zakte bijna 9 procent bij zijn beursdebuut op het Damrak. Het bedrijf had zijn beursgang al met twee dagen uitgesteld en verlaagde ook de introductieprijs om meer beleggers te kunnen trekken. In Londen daalde IAG 2 procent. Het moederbedrijf van de luchtvaartmaatschappijen British Airways en Iberia stevent dit jaar af op een verlies van 3 miljard euro.

De euro was 1,1532 dollar waard, tegen 1,1542 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 79,62 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 80,96 dollar per vat.