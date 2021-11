In hoger beroep strafeisen tot 8,5 jaar voor diamantroof Schiphol

Het OM heeft in hoger beroep celstraffen uiteenlopend van 40 maanden tot 8,5 jaar geëist tegen vijf mannen, die betrokken zouden zijn geweest bij de grote diamantroof op Schiphol in februari 2005. Een zesde verdachte gaat wat de aanklaagster betreft vrijuit, zei ze vrijdag voor het gerechtshof in Amsterdam.