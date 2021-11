Duitse deelstaten willen nu actie om lockdown te voorkomen

Premiers van Duitse deelstaten willen dat er nu actie wordt ondernomen om een lockdown en een overbelasting van de ziekenhuiszorg te voorkomen. Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt snel in het land en er worden steeds meer coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen.

‘Als we nu te veel tijd nemen, eindigen we net als vorig jaar in een lockdown’, heeft premier Michael Kretschmer van Saksen gezegd tegen radio Deutschlandfunk. Duitsland meldde vrijdag voor de tweede dag op rij een recordaantal besmettingen. Bij de gezondheidsautoriteiten waren binnen 24 uur 37.120 nieuwe gevallen gemeld.

Premier Bodo Ramelow van Thüringen meent dat het een kwestie van tijd is voordat er geen bedden meer zijn op de intensive cares van de ziekenhuizen. Op die afdelingen waren donderdag nog ongeveer 2500 bedden vrij. Begin oktober waren dat er volgens de cijfers van een organisatie voor ic-zorg nog zo’n 3100.

De gezondheidsministers van de zestien deelstaten overleggen sinds donderdag over de coronasituatie. Zij komen vrijdag met een verklaring over de strategie voor de winter. Duitse media maakten donderdag al bekend dat alle gevaccineerden een extra prik kunnen krijgen. De zogenoemde booster komt eerst beschikbaar voor risicogroepen en daarna voor alle andere geïnteresseerden.