ING verwacht weer groei bouwproductie

De Nederlandse bouwproductie zal dit jaar en volgend jaar weer groeien, na de krimp met ruim 1 procent vorig jaar. Dat schrijft ING in een rapport. Volgens de bank komt die groei door de toename van het aantal bouwvergunningen in de woningbouw en het herstel van de investeringen in bedrijfspanden. Daarnaast denkt ING dat de recente prijsstijgingen van bouwmaterialen als cement, beton en baksteen beperkt en tijdelijk zullen zijn.